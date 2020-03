Tellijale

Riigis väljakuulutatud eriolukorra tõttu on vajalik vältida koroonaviiruse leviku vähendamiseks rahvarohkeid kohti. Üks turvaline võimalus looduses toimuva kogemiseks kodust lahkumata on RMK looduskaamerate jälgimine riigimetsa YouTube’i kanalil.

Nii saab näiteks Saaremaale püsti pandud kaamera vahendusel jälgida hirvede tegemisi söödaplatsil. Just praegu on hirvedel sarvede heitmise ja uute kasvamise aeg. «Hirvekari koguneb platsile videviku saabudes, mil kaamera ees saab korraga näha nii vanade sarvedega pulle kui ka äsja sarvituks jäänud häbelikke nudipäiseid isendeid. Tänaseks on poetatud otse kaamera ette platsile neli sarve, võimsaim neist on kaheksaharuline sarv,» rääkis zooloog ja loodusfotograaf.