Hoolekodusse tungiti keelust hoolimata

Põlva vallas asuvate Põlva valla hooldekodu ja Ahja hooldekodu juhataja Aet Olle sõnul nende kliendid praegu väljas ei käi ja teiste inimestega kokku ei saa. «Neile, kes mõistlikust jutust aru ei saa, oleme kahjuks tõkesti ette pannud. Meil on ratastooliga inimesed, kes ei saa aru. On pandud sinna ette diivan, et uksest ei saaks välja sõita. Tõkesti ei ole käijale ees, liikujale ja päästeametile on tee vaba.»

Tungiti jõuga sisse

Olle tunnistas, et hoolealuste liikumist tegelikult piirata ei tohiks, ent muud üle ei jäänud. Ahjal tuli külastuskeeldu eiravate külaliste tõttu lausa maja uks lukustada. «Terviseametiga rääkides ütlesime ka, et meil on uksekell pandud ja uks lukustatud, sest kahjuks lähedased ei saa ikka veel aru, et ei ole vaja siia tulla. Terviseamet taunis, aga ütles, et ega midagi teha ole: nad mõistavad seda. Toauksed pole lukus, vaid välisuks. Kõige olulisem on, et võõrad sisse ei saaks. Nüüd juba hakkab arusaamine inimestel tulema, aga vahel ikka öeldakse, et «ma olen ju terve, kas ma ikka ei tohiks tulla».»

Terviseametist öeldi Olle sõnul, et karistust liikumise piiramisele ei järgne. «Ütlen ausalt, et kui see tuleb, siis tuleb: mis seal ikka teha. Kõige olulisem on hooldekodu haigusest prii hoida.»

Ise olen võib-olla kõige haigem siin, sain reedel proovile positiivse vastuse. Õnneks olen kaks nädalat olnud kodune. Enesetunne on rahuldav, ütles Lõuna-Eesti hooldekeskuse juhatuse liige Ülo Tulik.

Võrumaal asuva üle saja kohaga Vastseliina hooldekodu juhiabi Triinu Tiksi sõnul saavad ka liikuvamad hoolealused aru, et praegu ei tohi rahvarohkeid kohti külastada, ning käivad värsket õhku hingamas tagaaias. Seni pole viirus majja jõudnud. Suurim mure on sealgi olnud lähedastega, kes ei taha külastus- ja pakkide edastamise keelust kinni pidada. «Õnneks viimased nädalad oleme saanud külastused suhteliselt kontrolli all hoida. Panime range keelu juba 6. märtsist. 7. ja 8. märtsil oli hullumaja, lihtsalt füüsiliselt jõuga tungiti sisse. Hoolealused tundsid oma turvalisuse pärast muret.»

Lukus on ka hooldekodu esiuks. «Meil on tagahoov aiaga piiritletud. Maja taga on uksed lahti.»

Mitmel pool Eestis hooldeasutusi omava Lõuna-Eesti hooldekeskuse juhatuse liikme Ülo Tuliku sõnul jõuab peagi kohale suur probleem tööjõuga. «See, et inimesed saavad nüüd ise endale töövõimetuslehe välja kirjutada, on mõjutanud seda, et meil on ligi 50 inimest 270st töövõimetuslehel. Praegu on majajuhid suutnud nad ära asendada ja graafikud ümber teha.»

Juhatuse liige haigestus koroonasse