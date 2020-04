Võru gümnaasium avab Gruusias oma filiaali

Eelmise aasta oktoobris külastasid Võru gümnaasiumi direktor Karmo Kurvits ja õppejuht Annely Hindrikson Gruusiat. Kui avalikkusele edastati sõnum, et tutvuti kohaliku hariduseluga ning jagati oma kogemusi ja häid praktikaid, siis tegelikult käidi uue kooli loomiseks koostöölepingut sõlmimas.

Karmo Kurvitsa sõnul tekkis filiaali loomise idee kaks aastat tagasi, kui grusiinide delegatsioon külastas Võru gümnaasiumi. Külaskäik avaldas grusiinidele sügavat muljet ja nad avaldasid soovi asutada koostöös Gruusias uus kool. Uue kooli loomisele aitab kaasa ka see, et Eesti ja Gruusia vahel on suurepärased haridusalased suhted.

Võru gümnaasiumi filiaal tuleb Kobuleti maakonna keskusesse, mis asub Musta mere rannikul ja kus elab ligi 17 000 inimest. Kohaliku hariduselu uuendustest on grusiinid juba teadlikud ja tegelevad erinevate muudatuste planeerimisega, nt koolihoone leidmisega ja töötajate värbamisega. Välistatud pole see, et osa Võru gümnaasiumi töötajatest peab sügisel ette võtma pikema välislähetuse.

Muudatused seisavad ees ka Võrus

Uue kooliosa loomine tähendab muudatusi ka Võru gümnaasiumi õppekavas. Kui humanitaarklasside õpilastel on võimalik Gruusias läbida aastane keeleõppe- ja kultuuriprogramm, siis loodussuuna õpilased tudeerivad viinamarjakasvatuse alustõdesid ja õpivad teed kasvatama. Reaalainete suuna õpilased rakendavad inseneeria kursuses kogutud teadmisi tee-ehituses. Lisaks on Võru õpilastel võimalik Gruusias läbida mitmeid valikkursusi, nagu arbuusi küpsusastme määramine, Gruusia söögilauarituaalid, õhutrammi juhtimine jpm. Läbirääkimised käivad ka ühe Gruusia autokooliga, et õpetada meie õpilastele efektiivseid autojuhtimise võtteid.