Ööpäevaga tuvastati 34 uut koroonaviiruse juhtu

Tänahommikuse, 1. aprilli seisuga, vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 95 patsienti, 15 inimest on juhitaval hingamisel. Haiglatest on välja kirjutatud 33 inimest ning surnud 5.

Terviseameti meedianõunik Eike Kingsepa selgitusel on sellise vastuolu põhjus on see, et tervise ja heaolu infosüsteemide keskus (TEHIK) korrastas andmed testimiste tulemuste kohta.