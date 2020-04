Võrus hoiavad lisaks vormikandjatele korda vabatahtlikud

Võru linnapea Anti Allase sõnutsi kuuluvad vabatahtlike hulka linna allaasutuste töötajad, kellel pole praegu täit rakendust. Päeva vältel on liikumas kaheksa kahekaupa liikuvat patrulli, kelle tunneb ära helkurvestide järgi. Ühtekokku on vabatahtlikke 60.

«Kui nad midagi taunimisväärset märkavad, edastavad nad oma sõnumi viisakalt, aga juhul, kui ei kuuleta, kutsutakse appi politseipatrull. Hea koostöö on meil ka abipolitseinikega. Teiste hulgas on abipolitseinik abilinnapea Toomas Sarapuu. Kui vähegi mahti, tõmbab temagi vormi selga ja läheb tänavale,» sõnas Allas.

Eakate inimeste ring, kellele linnavalitsus toidu, ravimid jm vajamineva koju toimetab, on viimasel ajal suurenenud 30 võrra. «Saatsime võimalikele abivajajatele juba paari nädala eest otsepostitusega koju teate, et abi küsimist ei ole vaja häbeneda. Kui meie sotsiaaltöötajatest ei peaks piisama, saame toiduainete koju toimetamiseks kaasata ka vabatahtlikke,» märkis linnapea.

Vaatamata heale uudisele tõdes linnapea, et praegu tuleks kõiki elanikke käsitleda kui nakatunuid, sest viirusekandjatel ei pruugi esineda haiguse sümptomeid. «Kui tõesti on vaja kas või poes käia, võiks kasutada näo ette panemiseks näiteks salli ning õhtul see läbi pesta,» soovitas ta.

«Kuna pensionide ja toetuste väljamaksmise päev läheneb, oleme erilist tähelepanu pööranud pangautomaatidele. Oleme palun pankasid käia automaatide pinnad võimalikult sageli desovahendiga üle. Kõne all on olnud ka bussiliikluse seismapanek linnas, kuid eeskätt Lõuna-Eesti haigla palvel on sellest loobutud. Õnneks on reisijaid vähemaks jäänud,» tähendas Allas.