Ehitussektor saab riigilt rahasüsti

„Ehitussektor on oluline ja suure tööhõivega majandusvedur, mis aitab ka paljusid teisi sektoreid mõõnast välja. Seetõttu on riigipoolsed investeeringud hoonetesse ja rajatistesse praegu eriti olulised, et saaksime anda majanduslanguses sektorile kindlust juurde,“ sõnas majandus- ja taristuminister Taavi Aas. „Töö ehitusobjektidel peab esimesel võimalusel taastuma, et olukord turul saaks hakata stabiliseeruma. Aktiivse ehitussektori positiivne majandusmõju kandub edasi ligi veerandile ettevõtetele üle kogu Eesti.“