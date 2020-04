ÕRN LOOTUS ⟩ Viirus näitab Võrumaal rahunemise märke

Tellijale

«Tänane seis on suhteliselt kontrolli all - viimastel päevadel on väga üksikud positiivsed juhud tulnud,» ütles Lõuna-Eesti haigla juht Arvi Vask. «Võin kinnitada, et liikumispiirangud pandi Võrumaal suhteliselt õigeaegselt peale ja sellega viiruse laienemine Võrumaal peatus. Õnneks ei olnud meil selliseid suuri massiüritusi, nagu Saaremaal, kus mitme päeva jooksul sai viirus väga laialdaselt levida.»