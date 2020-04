Seadusemuudatus annab võimaluse korraldada riigieksameid paindlikult

Tänavune eksamiperiood, mis pidi algama aprilli lõpus, lükatakse eriolukorra tõttu edasi. Lõpueksamite uute aegade otsustamisel lähtutakse kahest võimalikust stsenaariumist. Juhul, kui eriolukord lõpeb 1. mail, on võimalik sooritada eksamid käesoleva õppeaasta jooksul ning arvestada ka sellega, et õpilastele tuleb tagada piisav ettevalmistusaeg.

Juhul, kui eriolukord lõpeb pärast 1. maid, otsustatakse lähtuvalt olukorrast, kas, millal ja mis mahus eksamid sooritatakse ning millised muudatused tuleb teha selleks, et õpilased saaksid kooli lõpetada. Muuhulgas on oluline tagada, et õpilased, kes sel õppeaastal eriolukorra tõttu eksameid sooritada ei saa, ei satuks järgmistel aastatel teiste lõpetajatega võrreldes ebavõrdsesse olukorda. Täna valitsuses heakskiidetud seadusemuudatus võimaldab lõpueksamite korraldust ja lõpetamistingimusi puudutavaid otsuseid teha vastavalt vajadusele ja olukorra muutumisele.