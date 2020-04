Valga politseimaja asub uuel aadressil

«Transpordi tänaval on politseil ja ohvriabil ajutised tööruumid, mis on viidud vastavusse politseitöö vajadustega. Politsei tööruumid Transpordi tänaval jäävad kasutusse umbes aastaks, kuni Puiestee tänava politseimajas renoveerimistööd lõpule viiakse,» kirjeldas Valga politseikomissar Tiit Melts.

«Politsei uus asukoht Valgas Transpordi tänaval tähendab, et kõigil, kel on tarvis kohapeal avaldust esitada, menetlustoimingutes osaleda või muid politseitööga seonduvaid küsimusi lahendada, tuleb tulla nüüd uuele aadressile Transpordi 1, mis kohalikele on tuntud ka vana autobaasi nime all,» selgitas Melts. Sissepääs on varjualusega uksest ning parkida saab maja ette vabale kohale. Kohale toovad ka linnaliinibussid nr 1 ja nr 2, kus sihtkohaks on peatus nimega Rükkeli.

Valga teenindus, kus viiakse läbi isikut tõendavate dokumentidega seotud toiminguid, jätkab tööd aadressil Aia 17, Valga.

Kiire abi saamiseks, kus ohus on inimeste elu, tervis ja vara, tuleb endiselt helistada hädaabinumbril 112.

Puiestee tänava politseimaja ootab ees täielik rekonstrueerimine, mille käigus suur osa ruumidest lammutatakse ja ehitatakse seejärel kaasaegsele politseitööle vastavaks, ka suurendatakse maja turvalisust ning energiasäästlikkust.

Renoveerimistöödeks on planeeritud üks aasta, misjärel kolib Valga politsei tagasi Puiestee tänavale.

Tiit Melts lausus, et mõne päevaga kolitakse ümber kõik seni Puiestee tänava politseimajas töötanud uurijad, väärteomenetlejad, piirkonnapolitseinikud ja patrullpolitseinikud. Samuti tuleb vanast politseimajast kaasa ka senini politseiga samas majas töötanud ohvriabi töötaja.

«Transpordi tänaval asuvates ruumides on välja ehitatud kõik politseitööks vajalik. Võib isegi öelda, et töötingimused asenduspinnal on oluliselt paremad kui vanas politseimajas. Valga politseimaja töötajad tunnevad ennast uues kohas väga hästi ja on jätkuvalt valmis panustama meie piirkonna inimeste turvalisusesse,» lausus Melts.

Ainus muudatus on asjaolu, et asenduspinnal arestikambreid ei ole. See ei tähenda, et Valgamaal enam inimesi kainenema ei paigutataks või süüteos kahtlustatavana kinni ei peetaks. «Kui selline vajadus ilmneb, kasutatakse Võru arestimaja abi. Purjutajate ja kurjategijate jaoks võib olukord seega keerulisemgi olla, sest kambrist vabanedes peaks taskus olema mõni rahatäht, et tagasi koju sõita. Pole hullu ka tegelikult, kui raha taskus pole, sest Võru ja Valga vahel käib tasuta buss,» lisas Melts.