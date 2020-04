Omavalitsuste sotsiaaltöötajad on tõstnud valmisolekut kriisiga toimetulekuks

Erilist tähelepanu pööravad omavalitsused hooldekodudele. Samuti on omavalitsused organiseerinud oma piirkonna lastele toitlustamise olukorras, kus koolid on kinni.

„Sotsiaalvaldkonnas on tehtud hulgaliselt ennetavaid tegevusi ning ollakse valmis inimesi kriisiga toimetulekul abistama,“ ütles sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse. „Kriisiolukorras on oluline tähtsamate sotsiaalteenuste jätkumine ning sotsiaalsektori töötajate võimestamine. Väga oluline on aga see, et kriisiga kaasnevate majanduslike mõjudega tegelemisel ei seataks esimese valikuna löögi alla sotsiaalkaitsekulutusi, mis on riigis niigi madalad. Raskel ajal tuleb siin tähelepanu ja investeeringuid hoopis suurendada.“ Sotsiaalministeerium andis kohtumisel ülevaate kriisi juhtimise korraldusest, peamistest tegevustest ning kitsaskohtadest.