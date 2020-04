Midagi ka head eriolukorras ⟩ Noored muusikud on hakanud hoolsamalt harjutama

Kooli juhi Krista Sildoja sõnutsi võtavad eriti tõsiselt harjutamist ning pilliloo salvestamist need üheksa noort, kes osalevad üleriiklikul e-võistumängimisel. Kuna osalemiseks on vajalik saata enda tehtud videod, teevadki õppurid nüüd kodus nutitelefoniga täiusliku tulemuse saavutamiseks üha uusi salvestusi ning seetõttu ka harjutavad rohkem.

«Üks tüdruk rääkis, et on teinud juba 50 salvestust, aga ikka tuleb mõni aps sisse,» sõnas õpetaja.

Kuna noored olid end võistlusele kirja pannud ammu enne eriolukorra väljakuulutamist, tekkis Sildojal kartus, et mõni neist võib-olla loobub. Aga kõik olid valmis videot tegema.

«Nüüd saab pala 10 – 50 korda läbi mängida ning seejärel parima variandi välja valida. Saalis toimuval võistlusel aga on igaühel vaid üks ja ainus võimalus. Usun, et tänu üha uuesti tegemisele ja hoolikale valikule on tänavuse konkursi tase eriti kõrge,» märkis ta.

Moostelased mängivad konkursil lõõtsa, karmoškat, viiulit, kannelt ja flööti. Mullu olid oma pilligrupis parimad Triinu Soovares mandoliinil ning viiuldaja Martin Soovares. Lisaks said eripreemiate osaliseks lõõtsapoisid.

Kui varem kuulusid žüriisse tegevmuusikud, siis tänavu on kaasatud õpetajaid ning hindajate hulka kuulub ka Krista Sildoja. «Enda õpilasi ma muidugi hinnata ei saa,» märkis ta.

Kui algul oli korraldajatel plaan jätta võistlus ära või siis lükata see sügisesse, siis just õpetajad pakkusid välja e-konkursi mõtte, sest niikuinii on üle mindud e-õppele.

Videod pannakse üles 10. aprilliks. Krista Sildoja sõnul tuleb žürii 17. aprillil videokonverentsil kokku ning siis annab igaüks oma punktid ning valitakse ka grand

prix´d. Tulemused antakse otseülekandes teada kell 17.

Võistumängimise peakorraldaja Margit Kuhi sõnul püüdsid nad osalemise kõigile võimalikult lihtsaks teha.

«Töötasime välja filmimise juhendi ning salvestasin oma kodus ka näidisvideo. Kõik laekunud tööd paneme üles YouTube'i kanalisse - nii saavad seekord laste mängule kaasa elada needki sõbrad, tuttavad ja sugulased, kel varem pole õnnestunud Viljandisse kohale sõita," rääkis ta Sakalale.

E-õppel 16. märtsist

E-õppele läks rahvamuusikakool üle 16. märtsist ning sellest ajast peab igaüks palade viimistlemisega hakkama saama ilma, et õpetaja oleks kõrval.

«Algul oli omavaheliseks suhtluseks Facebooki Messenger, aga selle kvaliteet oli kahvavõitu. Nüüdseks oleme leidnud, et kõige parem on Zoom, kus toimuvad grupitööd teoreetiliste ülesannete lahendamisel ning pillitunnid. Vaid koosmängu ei ole võimalik seal harjutada, sest väiksemates külades on halb levi,» rääkis Sildoja.

Hästi on õppetöö tulemuslikkusele mõjunud mängu salvestamine.

«Õpilased teevad audio- või videofaili ning saadavad selle õpetajale, kellel on sealt kõik kuulda. Enda mängu salvestamisega saavad hakkama isegi kaheksa-aastased. See on väga hea meetod pärimusmuusikas, kui saad iseenda mängu kuulata. Samas isiklikku kontakti oleks ka ikka hirmsasti vaja,» leidis direktor.

Ainus murekoht on pillide häälestamine, mida on seni teinud õpetaja. Ise proovides on paraku nii mõnigi keel purunenud, mistõttu pille on kontaktivabalt toodud Raivo Sildoja pillitöökoja ukse taha. «Raivo õpetas ka ühe väikese poisi isa pilli häälestama,» teadis pillimeistri ja õpetaja abikaasa.

Ühtegi tundi pole eriolukorra ajal ära jäänud. «Digitunni eelis on, et selle saab vajadusel järele teha, isegi kui õpilasel peaks õige tunniaeg meelest minema,» leidis Krista Sildoja veel ühe e-õppe plussi.

Konkursi tingimused

E-võistumängimisele on oodatud kõik muusika- ja huvikoolides ning eraõpetajate käe all õppivad poisid ja tüdrukud vanuses 7–19 eluaastat. Osalemiseks on vajalik saata enda salvestatud videod.

Osalejatelt oodatakse kahte eriilmelist eesti pärimusmuusika pillilugu, millest üks pärineb esitaja kodukandist või -maakonnast või on muud moodi mängijaga seotud. Lauljate repertuaaris on regilaul ja uuem rahvalaul, millest üks pärineb esitaja kodukandist.

Eraldi hinnatavad grupid:

Laul

Kandled (väikekannel, rahvakannel, kromaatiline kannel)

Lõõtsalised (lõõts, karmoška, akordion)

Poogenpillid (viiul, hiiu kannel, tšello)

Pärimusmuusika puhkpillid (torupill, sarv, vile, parmupill)

Näppepillid (kitarr, mandoliin, ukulele jt)

Avatud klass (kõik muud pillid, nt flööt, plokkflööt, saksofon jne)