Ööpäevaga lisandus 63 positiivset testi

Võrumaal sai kinnituse kaks uut haigestumist ja kokku on maakonnas COVID-19 viiruse diagnoosi saanud 70 inimest. Valga- ja Põlvamaal uusi haigestumisi ei registreeritud: seega on Valgamaal haigus diagnoositud kuuel ja Põlvamaal viiel inimesel.

5. aprilli hommiku seisuga vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 130 inimest, kellest 17 on juhitaval hingamisel. Haiglatest on välja kirjutatud 62 inimest. COVID-19 viiruse tõttu surid eelmisel ööpäeval PERHis ravil olnud 73-aastane mees ning Kuressaare haiglas ravil olnud 81-aastane mees. Kokku on Eestis COVID-19 viiruse tõttu surnud 15 inimest.