Päästjatele teevad muret nii kulupõlengud, noored kui ka eakad

Suuremaid alasid on kontrollitud droonidega. Esimese nädalaga on äästeamet teinud 818 patrulli, keskmiselt 100 patrulli päevas.

Aasta algusest 5. aprillini on registreeritud 252 metsa- ja maasikupõlengut üle kogu Eesti ning enim teevad muret kulupõlengud. Inimesed kipuvad lõkke tegemisel alahindama ilmastikuolusid ning see on toonud kaasa ulatuslikke maastikupõlenguid. Patrullidest selgub, et üldiselt peavad inimesed kehtestatud liikumispiirangutest kinni ning mõistavad ka piirangute vajalikkust, kuid muret tekitavad rahvarohked kogunemised looduskaunites kohtades, noorte kogunemised ja liikumispiiranguid eiravad eakad.