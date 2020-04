Uute maskide müügilejõudmine viibib

Magnum AS juhatuse esimees Ahti Kallikorm sõnul on firma hetkel oleme olukorras, kus nad peavad tegelema tooteinfo ja märgistusega selle asemel, et toimetada maskid Eesti inimesteni. «Küsisime riigilt ka erandit, kuid sellele vastati kategooriliselt eitavalt ehk ühtki märgistamise nõuet ei tohi hulgimüüja eirata. Vastasel korral on tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti hinnangul tegemist mittenõuetekohase tootega, mida müüa ei tohi,» tõdes Kallikorm.