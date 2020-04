Võõrtöölised põllumajanduses saavad esialgu Eestisse jääda

Samas näeb eelnõu ette, et kui võõrtööline Eestis töö kaotab, siis see on alus tema riigist välja suunata.

Samas märkis Helme, et põllumehed ei kipu aru saama, et ülemaailme majanduskriis tabab ka neid ning peagi polegi neil nii palju töötajaid vaja. Helme sõnul on näha, kuidas nõudluse kahanemine põllumajanduses on mitmes riigis juba tohutu. "Minu ennustus on, et põllumajandustootjad seisvad peagi silmitsi väga tõsise vajadusega oma toodangu mahtu kandama hakata," ütles Helme.