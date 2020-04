Vaher: politseinike ridades on viirusesse nakatunud kaheksa inimest

"Oleme koolitanud oma kriminalistid võtma koroonviiruse proove ja praeguseks on PPA ridades testitud 221 inimest ning kaheksal on tuvastatud viirus," ütles Vaher.

Vaheri sõnul on PPA kaasatud väga paljudesse operatsioonidesse ning korrakaitsjate kõike suurem eesmärk on elude päästmine ning olla sealjuures abiks terviseametile ja tervisesüsteemile tervikuna.

Vaheri sõnul on PPA jaoks viis kõige olulisemat töösuunda, millest esimene oli sulgeda Eesti välispiirid. Selle viis politsei läbi alates 17. märtsist, kui määratleti need kohad, kus piir on avatud, ühtlasi suunati riiki tulnud inimesed 14 päevaks kodudesse karantiini.

Teine eesmärk on Vaheri sõnul teha kõik olenev, et piiride suletuks oleku ajal jätkuks kaubavedu ja Eesti jaoks oluline piiriületus. Samas märkis Vaher, et piiride sulgemine on vähendanud piiriületust kümme korda.

Kolmas operatsioon oli saarte lukku panek, millega alustati 14. märtsil. "Eriolukorra ajal liigub saarte vahel ligi kümme korda tavapärasest vähem inimesi. Tagasi oleme saatnud üle saja inimese ja oleme kogenud inimeste väga mõistlikku suhtumist," ütles Vaher.

Neljas operatsioon on 2+2 reegli järgimise kontrollimine ja selleks on PPA suurendanud patrullida arvu. "Praegu töötab keskmiselt 130 patrulli ehk 40 võrra rohkem kui tavaolukorras. Samas ilusa ilmaga, nagu täna, töötab tänavatel ligi 200 patrulli," ütles Vaher.

Tema sõnul on enamus inimesi käitunud mõistlikult, kuid 69 korral on tulnud teha ka ettekirjutus, kolmele inimesele on määratud sunniraha ja 25 inimest on võetud vastutusele väärteomenetluse korras. "Üksikutel juhtudel on politsei kasutanud ka jõudu," lisas Vaher.

Politsei üks eesmärk on järgida ka, et need, kes on suunatud kodudesse karantiini, seda kohustut täidaksid, ja hetkel on jägimise all 5600 inimest. "Oleme sellega seoses teinud 12 000 kontrollkõnet järelevalves ja 360 isikut on käidud kohapeal kontrollimas. 22 juhul on tulnud teha ettekirjutus ja kaks isikut on saanud sunniraha, üks 500 ja üks 2000 eurot," ütles Vaher.

Ta lisas, et kontrollkäikudega on politsei tuvastanud 50 inimest, kellel oli probleeme igapäevase eluga toime tulemisega, ja see info on edastatud kohalikele omavalitsustele.

"Viimane ja üks olulisem eesmärk on hoida meie töötajaid," ütles Vaher. Ta selgitas, et PPA on suunanud kodudesse reservi 500 inimest, keda rakendatakse siis, kui PPA ridades peaks toimuma laiaulatuslik nakatumine.