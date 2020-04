Koroonakriisi vältel koju naasmisel on abi palunud 3000 inimest

Hetkel on hädasolijaid jäänud veel 38, kellega tegeleb välisministeerium personaalselt. Inimesed on 20 erinevas riigis, suuremad grupid on Uus-Meremaal ja Lõuna-Aafrika Vabariigis.

Välismaalt Eestisse naasmisel on võimalused äärmiselt piiratud. Enamik regulaarseid liinilende on töö lõpetanud, jäänud on üksikud Euroopa Liidu liikmesriikide korraldatud erilennud. Ka erilennule tuleb end registreerida ja soetada pilet.

Välisministeerium soovitab vältida reisimist, kui see on vähegi võimalik. Eriti puudutab see koroonaviiruse riskigruppi kuulujaid, kellel on reisides suurem tõenäosus nakatuda viirusesse. Välismaal viibides tuleb järgida kohalike ametivõimude juhiseid ning veenduda, et ei rikutaks ka eriolukorra jooksul viisa ja muid välisriigis viibimise tingimusi.