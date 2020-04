Amet kahtlustab, et Eestisse jõudnud maskide sertifikaadid ei vasta tegelikkusele

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti kommunikatsiooniekspert Anne-Mai Helemäe vastas täna, et amet sai maskide dokumendid, sealhulgas Poola labori sertifikaadi ja katsearuanded. Dokumente analüüsides selgus mitmeid segaseid asjaolusid. «Näiteks oli kirjas, et tegemist on kirurgiliste maskidega, ent lähemal uurimisel tuli ilmsiks, et tegemist on FFP1 kategooria kaitsemaskiga. FFP1 puhul on tegemist isikukaitsevahendiga. Iga isikukaitsevahend on tehtud mingi kindla eesmärgiga ning omab kindlat kaitset. FFP1 kategooria kaitsemask kaitseb õhusaaste ja tolmuosakeste eest. FFP1 gruppi kuuluv kaitsemask ei kaitse viiruse eest nii, nagu teeb seda meditsiiniline või kirurgiline mask. FFP1 sobib tavainimestele kasutamiseks, aga meditsiinisektoris, kus on lähikokkupuude nakatunutega vältimatu, see mask ei sobi.»

Helemäe lisas, et maskide sertifikaadid ei pruugi tegelikkusele vastata. «Veelgi enam, hetkel on meil põhjust kahtlustada, et toodetega kaasas olnud Poola labori sertifikaadid ei vasta tegelikkusele. Nimelt sellist sertifikaati Poola labori kodulehel väljas ei ole ning seal on kirjas, et kõik ajavahemikul 1.-26. märts väljastatud vabatahtlikud sertifikaadid, mis hõlmavad Covid-19 seotud tooted, on tühistatud. Täpsemad asjaolud on praegu uurimisel.»

«Tolliametnik vaatab kauba üle ja kui ta leiab, et toodete osas on vaja pädeva asutuse hinnangut, siis saadetakse neile tolliteatis. Seekord maskide kohta TTJA tavapärast tolliteatist ei saanud, kuid võtsime logistikafirma päringu peale ennetavalt ettevõttega ise ühendust. Kuna Magnumi tarnitud tootel olevast märgistusest ei olnud võimalik teha kaitseomaduste kohta ühtegi järeldust, küsisime ettevõtjalt täiendavalt, mis tootega on täpsemalt tegemist ja millised on kaitseomadused.»

Tooted on sellest hoolimata turule lubatud nõudega, et need tuleb ümber märgistada. «Kuna tootega oli kaasas ainult hiinakeelne tekst, siis oli üks turustamise tingimus, et ostjale antakse kaasa paberkandjal info. Seegi on juba väga suur vastutulek, kuna tavaolukorras nõuaksime tootele õige info peale kleepimist,» lisas Helemäe.

Praegusel hetkel on kõige tähtsam inimeste tervis ja haiguse ennetamine, seega on ääretult oluline, et inimesed teaksid, millist maski nad ostavad ning kuidas neid tuleb kasutada, rõhutas Helemäe. «TTJA tagab igal juhul, et isikukaitsevahendid jõuaksid võimalikult kiiresti inimesteni. Tuleme maksimaalselt vastu kõikidele maskide tootjatele ja importijatele. Aga me ei saa lasta juhtuda, et toode läheb müüki valeinfoga või ilma igasuguse infota.»

Ametniku sõnul on oluline endiselt rõhutada, et mask ei asenda teisi piiranguid, see on lisa-abinõu, kui on vajadus minna kohta, kus on teised inimesed. «Maski kandmine aitab kaasa viiruse leviku vähendamisele eelkõige avalikes ruumides nagu näiteks pood, apteek, meditsiiniasutused, ühistransport jne. (Kaitse)maski ei ole üldjuhul vaja kanda kodus ja õues. Ent ükskõik milline on mask või ükskõik kui tõhus on maski filtreerimisvõime, muutub see vähetähtsaks kui seda ei kasutata koos teiste ennetavate meetmetega, eelkõige lähikontakti vältimine, regulaarne käte hügieen, näo katsumise vältimine ja kodus püsimine.»

Semetron: sertifikaadid kehtivad

AS Semetron teatas pärast artikli ilmumist, et Semetroni poolt Eestisse tarnitud kaitsemaskidel on olemas kehtivad serifikaadid, mille õigsust kinnitab sertifitseerija. AS Semetron juhatuse liige Martin Minin kinnitab, et ettevõtte poolt tarnitud kaitsemaskidel on olemas kehtivad sertifikaadid. «Seda on kinnitanud sertifitseerija ICR Polska. Lisaks on tehtud maskidele tehase taustakontroll läbi Eesti saatkonna,» selgitas Minin pressiteates.

Teatele lisati ka 2 sertifikaati, mis kinnitavad, et AS Semetroni poolt tarnitud maskidel on kehtiv CE märgistus ja vastavat Euroopa Komisjoni poolt kehtestatud kvaliteedi nõuetele EN 149:2001+A1:2009.