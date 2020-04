Amet kahtlustas, et Eestisse jõudnud maskide sertifikaadid ei vasta tegelikkusele

Ta lisas, et kahjuks oli osades apteekides (nt Apotheka) müüdavatel ja maskidega kaasa antavatel kasutusjuhenditel ning toote pakendil eksitav ja vigane info, et maski kasutatakse kaitseks piisknakkuse vastu. «Sellist infot ei tohi olla ei FFP1 ega ka meditsiinilise maski reklaamis. Ettevõttele sai see märkus koheselt ka tehtud ning tänaseks on ettevõte selle eksimuse parandanud ning tooted õige infoga müügis. Kellel on pretensioone apteekides müüdavate maskide osas, palume pöörduda apteeki, kust toode on ostetud või otse ettevõtja poole, kelle kontaktid on toote peal.»

Reedel vastas Helemäe, et ka sertifikaatide osas peaks nüüdseks olema kõik selge. «Täna polegi see kõige olulisem kriteerium ning nõuded ei ole hetkel nii ranged. Seepärast võime otsustada muude tõendite pealt, kas mask sobib ja milleks ta sobib. Praegusel juhul tuginesime tootega kaasa olnud katsearuandele ja sealt tuli välja, et tegemist on FFP1 maskidega.»

Semetron: sertifikaadid kehtivad

AS Semetron teatas pärast artikli ilmumist, et Semetroni poolt Eestisse tarnitud kaitsemaskidel on olemas kehtivad sertifikaadid, mille õigsust kinnitab sertifitseerija. AS Semetron juhatuse liige Martin Minin kinnitab, et ettevõtte poolt tarnitud kaitsemaskidel on olemas kehtivad sertifikaadid. «Seda on kinnitanud sertifitseerija ICR Polska. Lisaks on tehtud maskidele tehase taustakontroll läbi Eesti saatkonna,» selgitas Minin pressiteates.

Teatele lisati ka 2 sertifikaati, mis kinnitavad, et AS Semetroni poolt tarnitud maskidel on kehtiv CE märgistus ja vastavat Euroopa Komisjoni poolt kehtestatud kvaliteedi nõuetele EN 149:2001+A1:2009.