Summutist tulnud säde süütas kulu

Kella 11.39 paiku süttis Põlvas Ringtee tänava piirkonnas elektriliinide all hektari ulatuses kulu.

Ilmateenistuse andmetel valitseb pea kogu Eestis praegu suur tuleoht. Kõige suurem on see praegu Valgamaal, ent tõsine on olukord ka Põlva- ja Võrumaal.