Jüri Ratas tunnustas Võrumaa inimesi

Virtuaalkohtumise järel oli Ratas ettevaatlikult optimistlik.

"Võrumaalased said koroonaviiruse leviku kontrolli alla, kinnitavad nii viimaste päevade tervisenäitajad kui ka tänased videovestlused sealsete omavalitsustega. Võru linna ja Setomaa, Rõuge, Võru ning Antsla valdade esindajad kinnitasid, et on saavutatud piisav selgus ja stabiilsus, mille najal on võimalik eriolukorraga tervenisti toime tulla," kirjutas Ratas oma Facebooki-lehel.

Samas tõdes valitsusjuht, et suurim väljakutse on kehtivate piirangute järjepidev täitmine. "Aina rohkem aitavad nende järgimist tagada elanikud ja ettevõtted, näiteks juhtides tähelepanu reeglitele ja kasutades isikukaitsevahendeid. Nüüdseks valdavaks on muutunud arusaam, et piiranguid tuleb leevendada järk-järgult ega riskirühmi ohtu seadmata. Samas võtmes arutasime, kuidas oleks koolilastel ja õpetajatel kõige parem õppeaastat lõpetada. Oli heameel kuulda, et omavalitsustel on olemas enamasti kõik vajalik praeguse olukorraga toimetulekuks ja edeneb koostöö riigi ning erasektoriga."

Võru linnapeas Anti Allases tekitas videosild peaministriga positiivseid emotsioone. "Peaminister eelkõige kuulas meid, küsis mitme asja kohta meie arvamust. Samuti uuris, kuidas on meetmed mõjunud ja inimesed käituvad. Ta tunnustas kõiki Võrumaa inimesi, sealhulgas Võru kogukonda, selle eest, et oleme targa käitumisega saanud suure viiruseleviku pidama," rääkis Allas, kellele lisaks osalesid Võru poolt videokohtumisel Võru linnavolikogu esimees Ülo Tulik, Lõuna-Eesti haigla juht Arvi Vask ja Võru kesklinna kooli direktor Kaare Lill.

Rõuge valla esindajatest kohtusid temaga vallavanem Mailis Koger, sotsiaalosakonna juhataja Triinu Õispuu ning haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Marju Kõva. Kõneldi olukorrast vallas ja töökorraldusest, inimeste ootustest ja lootustest, aga ka sellest, kas peetakse kinni piirangutest ja sellest, kuidas läheb koolidel ning hooldekodudel.

"Pidage vastu ja palju tervist kõigile!" oli peaministri sõnum kogu Rõuge valla rahvale. "Me täname südamest ning soovime valitsusele jaksu ja õigeid otsuseid meie riigi eriolukorrast välja juhtimisel," vastas sellele soovile Rõuge vallavalitsus oma Facebooki-lehel.