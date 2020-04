Galerii ⟩ Valga asenduskodu renoveeriti sotsiaalteenuste keskuseks

Veidi teised hakkavad olema ka hoone funktsioonid – majas on uued ruumid sotsiaaltöö teenistuse tarbeks.

Täpsemalt on vallast varasemalt ajalehele öeldud, et maja ehitatakse ümber avahooldusteenuste keskuseks. See sõna viitab väljaspool hooldekodu või õendushaiglat pakutavale hooldusele.

Valla sotsiaaltööteenistuse juhataja Jüri Kõre ütles varasemalt, et majja tuleb neli osa, muu hulgas kolivad sinna ka sotsiaaltööteenistuse töökohad. «Sinna tuleb teenus, mis seal oli ka varem ja mis praegu on ajutiselt ära – puuetega laste hoid. Seda pakub Kurepesa. Tuleb ka eakate päevakeskus, meie teenistuse ruumid ja koosolekuruum.»

Valla ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja Urmas Möldre sõnul sai rekonstrueerimise käigus tehtud täielik uuendus, puutumata jäi vaid maja välisfassaad. „Paigaldati uus ventilatsiooni- , kütte- ja elektrisüsteem, uuendatud on ka vee- ja kanalisatsioonisüsteem ja vahetati aknad. Ruumide paigutus viidi vastavusse kasutajate vajadustega," kirjeldas Möldre teostatud tööde seast töömahukamaid ja lisas, et liikumisraskustega inimeste tarbeks on majas invatõstuk ja lift. Vaegtöödena ootavad tegemist peasissepääsu ees oleva varikatuse katmine ning haljastustööd.

Perekeskus Kurepesa on Valga valla hallatav sotsiaalhoolekande asutus, mis on osutanud lastele, noortele ja lastega peredele erinevaid sotsiaalteenuseid. Kui ligemale viis aastat tagasi valmis Jaama puiesteel uus hubane peremaja, kus on võimalik kodutunnet pakkuda kuni kuueteistkümnele lapsele, jäid perekeskuses mitmed ruumid vabaks. Nüüd leitakse vabale ruumile rakendus – peale remonti hakkab maja peavarju pakkuma ka praegu vallamajas asuvale sotsiaaltöö teenistusele.

Teenistuse juhi Jüri Kõre sõnul aga kolima veel ei hakata. „Praegu tuleb tegelda sotsiaalosakonna ruumide jaoks mööbli hankimisega, need toimingud on seotud vallavalitsuse ja -volikogu otsustega ja võtavad aega. Praegu saame öelda, et Kungla tänaval alustame kodanike vastuvõttu tõenäoliselt sügisest."

Maja selles osas, kus hakkavad paiknema lastehoiu ja turvakodu teenus, saab aga juba praegu tegutseda ning värske remondi järgi lõhnavates ruumides käib toimekas sissekolimise-lahtipakkimisetöö. Nimetatud teenused, mis seoses kaheksa kuud väldanud remondiga olid viidud asenduspinnale Valga haigla ruumidesse, on eriolukorra tõttu pausil ja nii saab personal teha sellevõrra rahulikumalt muid toimetusi. Asutuse juhataja Marika Drenkhan sõnas, et kuigi on eriolukord, nähakse siiski juba lastehoiuteenuse vajadust, sama lugu on turvakoduteenusega - seega lubade taotlemisega tegeldakse. Täpsemat aega, mil teenust saab pakkuma hakata, ei saa Drenkhan veel välja käia.