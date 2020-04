Pühade ajal on politsei erilise tähelepanu all noored

Piiskoppeli sõnul on see nädalavahetus pikem kui tavaliselt ja politsei on koos oma partneritega valmis selleks, et avalikes kohtades, nii linnas kui ka maal liigub tavapärasest rohkem inimesi. «Tuletame meelde, et tuleb pidada kinni liikumispiirangutest,» rõhutas Piiskoppel.

«Lükake edasi plaanid pidada tagahoovis grillpidusid, sest mida suurem on koos seltskond, seda suurem on tõenäosus, et viirus levib edasi,» ütles Piiskoppel.

Kellel on kodud Lääne-Eesti saartel, siis tuleb meeles pidada, et Saaremaa on kõige laialdasema viiruse levikuga piirkond, ning kui on soov minna Saaremaale, tuleb arvestada, et sealt tagasi tulla eriolukorra tõttu ei saa, märkis Piiskoppel.

Tema sõnul on eelseisvad nädalalõpul politsei suure täheepanu all noored. Ta soovitaski, et vanemad võiksid vabal ajal olla koos oma lastega, et viimased ei koguneks omavahel suurematesse gruppidesse.