PROGNOOS ⟩ Viiruse kõrgpunkt võib Eestis olla ületatud aprilli lõpuks

Vaiknemetsa sõnul on Eestil praegu testimise võimekus üks maailma parimaid. «Miljoni elaniku kohta on meil suurepärane testimise võimekus. Hetkel on testitud 27 883 inimest ja nendest viis protsenti on osutunud positiivseks,» rääkis Vaiknemets.

Ta selgitas, et kuna iga päev testitakse Eestis üha rohkem inimesi, siis ka nakatunute arv sellega tõuseb, kuid on märgata, et suhtarv läheb madalamaks. «See võib anda märki selles, et levik võib olla pidurdumas, aga me ei saa kindlalt väita, et nakatumiste haripunkt on käes,» ütles Vaikenemts, lisades, et ka WHO ütleb kogu Euroopa kohta, et ei saa väita haripunkti kättejõudmist, vaid Itaalia osas arvatakse, et haigestumiste kõrgpunkt on käes.