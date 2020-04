Laupäeval tuleb kuni kaheksa kraadi sooja

Öö hakul on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab lund ja lörtsi, saju tõenäosus on suurem Ida-Eestis. Pärast keskööd sadu lakkab ja taevas selgineb. Puhub lääne- ja loodetuul 4-10, rannikul puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni -4 kraadi, rannikul tuleb kohati kuni +2 kraadi.