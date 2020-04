VIDEO ⟩ Tõrva noored tänasid videos eesliinil töötavaid inimesi

«Kõik need inimesed on meie lähedased: perekonnaliikmed, sõbrad või tuttavad, kes on nädalaid näinud vaeva, et võidelda nähtamatu vaenlasega,» sõnas noortevolikogu esimees Triin Jaansalu. «Vähim, mida teha saame, on nii palju kui võimalik püsida kodus, järgida kehtestatud reegleid ning tänada neid nende suure panuse eest.»