Lisandus 5 Covid-19 positiivset, neist üks Valgamaal

Kuigi terviseamet viie lisandunud positiivse testi maakondlikku jagunemist hulga väiksusele viidates ei avaldanud, näitab avalike andmete võrdlus, et võrreldes eilsega on Valgamaal lisandunud üks positiivne test tõstes selle diagnoosi saanud inimeste arvu seitsmeni.

Võru- ja Põlvamaal pole positiivsete testide arv muutunud, nendes maakondades on kinnitatud haigusjuhtude arvud vastavalt 74 ja 6.

12. aprilli hommikuse seisuga vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 153 inimest, kellest 11 on juhitaval hingamisel. Haiglatest on välja kirjutatud 98 inimest. Viimase ööpäeva jooksul suri Eestis COVID-19 tõttu 83-aastane naine, kokku on Eestis koroonaviiruse tõttu surnud 25 inimest.