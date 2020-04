VIDEOLUGU ⟩ Pokude rahvaloendus ärgitab avastama varjatud elu

Tellijale

«Me ei jõudnud eelmisel aastal kõiki [pokusid] kokku lugeda ja sellepärast on vaja selle projektiga edasi minna, sest Pokumaa pokupere on väga huvitatud kui palju neil sugulasi üle Eesti on,» rääkis sihtasutuse Pokumaa tegevjuht Nele Hendrikson. «Kui tuntumate matkaradade peal toimub tunglemine, siis miks mitte avastada ilusat Eesti loodust, mis palub sul keerata metsateele, kutsub vaatama väiksemaid radu, kus kindlasti kedagi ei uita. Seal leiab ka pokusid.»

Et pokusid loendada, tuleb endale kõigepealt selgeks teha, mis või kes need pokud õigupoolest on. Kuigi Edgar Valteri polkudest on paljud kuulnud, jäävad nad looduses vesisemaid elukohti eelistades tihtipeale märkamatuks.