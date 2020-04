Lätis diagnoositi koroonaviirus veel 21 inimesel

Kokku testiti viimase 24 tunni jooksul Lätis 418 inimest. Koroonaviiruse teste on sellega kokku läbiviidud 28 214 korral.

Haiglaravil on hetkel 43 koroonapatsienti. Nendest 41 seisund on keskmise tõsidusega ja kaks on raskes seisundis, mis tähendab kopsupõletikku ja juhitud hingamist.