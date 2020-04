Lõuna-Eestile anti tormihoiatus

Ilmateenistuse teatel Eesti kohale olev madalrõhkkond esmaspäeval kaugeneb, kuid selle järel on veel sagedasti sajuhooge, mis tulevad enam lörtsi, kohati ka vihmana, õhtul enam lumena. Tuul pöördub kõikjal loodesse. Õhutemperatuur on +2..+7, Lõuna-Eestis kuni +10°C.

Põlva, Valga, Võru, Jõgeva, Tartu ja Viljandi maakonnale on aga ilmateenistus andnud esimese taseme tormihoiatuse. Nendes maakondades tugevneb edelatuul prognoosi kohaselt hommikupoolikul puhanguti kuni 16 m/s.

Esimese taseme hoiatus tähendab, et ilm võib teatud olukordades olla ohtlik. Sellega peaksid eelkõige arvesta need, kelle tegevus on ilmast mõjutatud.