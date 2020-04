Valgamaal lisandus veel üks nakatunu

Seega on Valgamaal registreeritud kokku 8 haigusjuhtumit, Võrumaal 74 ja Põlvamaal 6.

13. aprilli hommikuse seisuga vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 157 inimest, kellest 9 on juhitaval hingamisel. Haiglatest on välja kirjutatud 102 inimest. Viimase ööpäeva jooksul surid Eestis COVID-19 tõttu Ida-Viru keskhaiglas juhitaval hingamisel olnud 59-aastane mees ja Kuressaare haiglas ravil viibinud 75-aastane naine, kokku on Eestis koroonaviiruse tõttu surnud 27 inimest.