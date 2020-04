Hollandlased kavandavad turbatehast looduskaitseala külje alla

Kõik alad on eelnevalt kuivendatud ja kasutuses. Kaevandamine toimub pinnaviisiliselt, aastas freesitakse maha ligemale seitse sentimeetrit turvast. Kaevandada on võimalik maist augustini ning see on ilmastikutundlik.

Van der Knaap Eesti OÜ palgal on praegu 17 inimest. «Hooajaliselt võtame kännukorjajaid ja rohijaid juurde. Plaanide täielikul teostumisel saaks tööd alaliselt kuni 35–40 inimest, aga see kõik saab toimuda etapiviisiliselt,» märkis juhatuse liige.

Looduse kaitseks loodi uus MTÜ

Kõige rohkem ei meeldi MTÜ Tänu Loodusele juhatuse liikmele Külli Kõppo-Jacobsonile see, et meie loodusvaradele tahab ajada küüned taha väliskapital. FOTO: Arvo Meeks

MTÜ Tänu Loodusele asutati märtsi lõpus, et parandada elanike keskkonnateadlikkust. Selle juhatusse kuuluvad Külli Kõppo-Jacobson, kunstnikunime Monica del Norte all tuntud Deivi Org ning Räpina koduloo- ja aiandusmuuseumi juhataja Kersti Murumets. Juba on jõutud kirjutada projekt, mille käigus korraldatakse aasta teises pooles loengusari elukeskkonna säilitamise teemal. Selle käigus on võimalik arutada ka aktuaalseid küsimusi.

Esimene esineja on Tartu Ülikooli keemiadoktor Jüri Liiv, kes on leiutanud turbal põhineva turp­si – ainulaadse keemiavaba maheväetise, mis paneb taimed kiiremini kasvama ja on ühtaegu mullaparandaja. Samuti saab teaduri väitel turvast kasutada ehitusmaterjalina.

Kuigi turba kaevandamine võib põhjustada ebamugavusi inimestele ja kahjustada keskkonda, on selle maavara kasutamisel Liivi kinnitusel oluline ka loodushoiu­efekt. Nimelt ei ole Eestis suurimad süsihappegaasi emiteerijad mitte põlevkivielektrijaamad, vaid kuivendatud ja pooleldi ekspluateeritud turbarabad, nagu on seda ka Tuurapera maardla.

Turba kasulikkusele rõhub Kõppo-Jacobsoni kogemuse põhjal ka Van der Knaap Eesti OÜ juhatuse liige Aivar Jõgiste. «Jõgiste on muidugi hea jutumees – ta räägib kõigile, et eelkõige on toitu vaja kasvatada kasvuhoonetes, sest taevast tuleb alla teab mida. Kasvuhoonetes on aga teatavasti vaja turbasubstraate.»

MTÜ Tänu Loodusele on pöördunud Van der Knaap Eesti OÜ hollandlastest omanike poole, teavitades neid, et kavandatava tehase ja maardla naabruses asub hoiuala ning et inimesed võivad asuda selle kaitsele. «Rõhumegi eeskätt nende keskkonnateadlikkusele, sest Hollandis selliseid kaitsealasid nagu meil ju ei ole,» avaldas juhatuse liige lootust.