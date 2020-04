Erafirma hakkab Valgas viiruseproove võtma

Testimiseks tuleb endiselt helistada oma perearstile. Kui perearst otsustab, et testimine on vajalik, edastab ta saatekirja laborisse ning sealt helistatakse abivajajale, et leppida kokku testimise aeg ja koht. Kui see info on inimesel teada, tuleb õigel ajal sõita autoga kokkulepitud kohta ja võtta kaasa dokument. Ninaneeluproovi saab anda vaid saatekirjaga inimene kokkulepitud ajal isikut tõendava dokumendi alusel. Niisama ei ole otstarbekas kohale tulla, sest testitakse vaid eelregistreeritud inimesi. Testima tulles ei ole ka otstarbekas võtta samasse autosse pereliikmeid.