Valga muuseumis rügatakse tööd teha ka karantiini ajal

Seoses üle kogu riigi kehtestatud eriolukorraga jäi karantiini ka rahva poolt väga armastatud vahakujude näitus, mida külastas poole kuu jooksul enne eriolukorda ligi 700 huvilist. Näituse kuraatori sõnul rändab väljapanek vahakujudest edasi Narva muuseumi – millal täpsemalt, selgub pärast keerulise aja lõppu. Valga muuseumi sündmustest jäid ära ka aprilli plaanitud Georg Hellati 150. aastapäeva tähistamine ning Valga Lionsi klubi näitus.

Üleriigilist muuseumiööd kavatsetakse läbi viia 29. augustil, algselt välja kuulutatud 16. mail sündmust ei toimu. Samal päeval augusti lõpus on Eestis varem korraldatud toredaid vabaõhuüritusi Muinastulede öö käigus. Usume, et selleks ajaks on kriisiolukord möödas ning muinastuledes muuseumiöö tuleb põnev.

Traditsiooniline muuseumi pärimuspidu, millega on kaasnenud alati ka loengusarjad, jääb sel suvel tõenäoliselt ära. Tänavu soovis muuseumipere tähistada Valga karskusseltsi 130. aastapäeva sündmusega «Karskusseltsi perelõbu». Juubelile pühendatud pidu oli esialgu kavandatud 4. juulile. Kas see ikkagi aset leiab või mitte, selgub lähiajal.

Sündmuste korraldamine paikkonna ajaloo tutvustuse kaudu on vaid üks väike osa muuseumitööst. Suurem ja igapäevane töö käib endiselt edasi kriisiolukorra reegleid järgides muuseumi kogude ja uute projektidega. Taotlesime toetust kultuuripärandi valdkonna arendamise taotlusvoorust, et digiteerida fotonegatiive, mida on Valga muuseumis arvel üle 16 000 säiliku. Infosüsteemi vastuvõtmisel on Sirje Pässa annetatud esemed, sealhulgas laulu- ja tantsupeomärkide kogu. Inventeerimisel on muuseumi ajaloo ja etnograafia kogud. Suurem kogumistöö on seotud Valga politseimaja kapitaalremondiga. Hanno Valdmanni ja kompanii abiga kohale tassituna ootab arvele võtmist hunnik ajalugu.

Oleme võimaluste piires parendanud ka ekspositsiooni. Nii on uuenduskuuri läbi teinud muuseumi nii-öelda küüditatute vagun, kuhu nüüd külastaja sisse minna saab ja pärast monitori paigaldust selles kõledas vagunis tõetruult küüditamisprotsessile kaasa elada võib.

Rõõmu on muuseumiperele valmistanud huviringi noored, kellega käib tegevus veebipõhiselt. Ühiselt tehakse ettevalmistusi osalemiseks konkursil «Vana asi uues kuues».

Kuid see pole veel kõik. Suur soov on välja anda muuseumi aastaraamat. On ju hea aeg uurimiseks, kirjutamiseks ja loominguliseks tööks. Kahjuks on siin raskusi toetuste saamisega. Muuseumi eelarve võimalused on piiratud ning eitav vastus projektile on tulnud Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri osakonnalt. Püüame veel ja loodame, et ka siin leidub võimalus.

Olge hoitud!