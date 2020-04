Levivad koroonaviirust ära kasutavad skeemid

"Kurjategijad otsivad alati võimalusi, kuidas raha nöörida. Märtsis jõudis Eestisse ülemaailmne trend, kus küberpätid saadavad inimestele pahavaraga libakirju, kasutades kirjades ametlikku infot koroonaviiruse kohta. Praegusel ajal peab olema libakirjade, SMSide ja kõnede osas väga tähelepanelik, sest kurjategijad proovivad inimeste infojanu ära kasutades rikastuda," ütles RIA küberturvalisuse teenistuse juht Lauri Aasmann. Märtsis matkisid kurjategijad nii rerviseameti kui ka maailma tervishoiuorganisatsiooni WHO e-kirju.

Aasmann tõi välja, et petukõnedega prooviti eksitada ka kaugtööle jäänud töötajaid. "Kurjategijad helistasid inimestele ning pakkusid võimalust üle vaadata arvuti turvaseaded. Tegelik eesmärk oli hoopis saada kaugligipääs töötaja arvutisse, et siis see üle võtta," lausus Aasmann.