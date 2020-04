Lõuna-Eesti ühines valitsusele saadetud pöördumisega

Pöördumise ajendiks on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi 15. aprillil edastatud pressiteade. Selles teatati, et Eesti turismi kriisitoetuse summa on 25 miljonit eurot ning et selle 25 miljoni sees on eraldi määratud üks miljon eurot Saaremaa, Hiiumaa, Vormsi, Ruhnu, Kihnu, Muhu ning Manija turismiettevõtjate abistamiseks. Samuti on määratud eraldi abi ühe miljoni euro ulatuses Ida-Virumaal tegutsevatele turismiettevõtjatele.