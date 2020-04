Avo-Rein Tereping: me ise soodustame pandeemiate tekkimist

Inimene on ennast ikka pidanud kõrgemaks loodusest, olgu see siis kujutlus millestki jumalikust või üsna tuttav hoiak, et loodust tuleb majandada ja korrastada: muidu läheb see hukka, muidu pole tast midagi kasu. Ühes on inimene siiski eriline: tal on episoodiline mälu. See säilitab kogetud tegevusi ja nende tulemust ajalises järgnevuses, säilitab lugusid minevikust, ja seetõttu lubab teadlikult planeerida tulevikku.