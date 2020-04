Eriolukorra ajal on abipolitseinike, kaitseliitlaste ja kaitseväelaste kaasamine paindlikum

Siseminister Mart Helme ütles, et seadus võimaldab kasutada abipolitseinikke eriolukorra ajal paindlikumalt, kuna neil on kriisi lahendamises oluline ja senisest kandvam roll. „Abipolitseinikke on võimalik kiiremini politsei tegevusse kaasata, sest neile ettenähtud õigused võimaldavad neil edaspidi iseseisvamalt tegutseda. Muudatused on olulised, et kriisist tekkinud olukorda võimalikult tõhusalt lahendada,“ tõi Helme välja.

Minister märkis, et pole mingit kahtlust, et praeguses eriolukorras on abipolitseinike roll olnud asendamatu, kuna nad on olnud abiks nii patrullis, piiri valvamises kui ka avaliku korra tagamises. „Seega on abipolitseinike paindlikum kaasamine praegusel perioodil eriti tähtis, kuna nende töö on olnud tõeliselt toeks,“ ütles Helme.