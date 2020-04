Valga haigla taastas osaliselt plaanilise ravi

Samas rõhutab Ulst, et ravitöö on taastunud tõepoolest vaid osaliselt ja vastuvõtule tulekut võiks kaaluda endiselt vaid äärmisel vajadusel. „Vastuvõttude intervalli on pikendatud, et oleks võimalik järgida 2x2 reeglit ja vältida patsientide suuremat kogunemist kabinettide uste taga," selgitab Ulst haigla töökorda ja lisab, et võimalusel antakse konsultatsiooni pigem siiski telefoni teel.