Valgalane märkas ohtlikke katmata kaeve

Kaks kaevu asuvad Lõuna tänava otse juures sõidutee ääres tiigi kaldal. Üks neist on selgelt nähtaval, teine peidus võsa all mõned meetrid eemal. «Elan sealsamas Koidu tänavas, käisin koeraga jalutamas. Nägin neid tegelikult juba nädal-kaks tagasi, aga siis oli hämar. Sealt loom enam välja ei tule,» kirjeldas teema sotsiaalmeedias tõstatanud Aimar Palm.

«Seal käib palju kalamehi ja rada läheb mööda, ime, et keegi enne pole teatanud. Mul endal oli käru peal tellisekoorem, mõtlesin, et viin ise sinna sisse,» lisas Palm.

Info kaevudest oli jõudnud juba ka vallavalitsusse. «Tegemist on vanade, amortiseerunud drenaažikaevudega. Vallahoolduse teenistuse töötaja on kaevud üle vaadanud ja need likvideeritakse hiljemalt käesoleva nädala lõpuks,» vastas Valga asevallavanem Toomas Peterson.