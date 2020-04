Aab: Eestil on isikukaitsevahendite varu mai lõpuni

Aab märkis, et kui küsitakse, miks polnud Eestil varutud enne kriisi piisavalt isikukaitsevahendeid, siis võib täie kindlustustundega öelda, et ega ükski riik polnud selliseks olukorraks valmis. "Seetõttu tuli võtta kasutusele erakorralisi meetmeid ja oleme teinud keskseid riiklikke hankeid, mille raames on tulnud suuremad kogused," selgitas Aab.

Kolme viimase nädala jooksul on tulnud riiklike hangetega kuus miljonit kirurgilist maski, üle kahe miljoni FFP2 respraatori, 155 000 FFP3 maski, kuus miljonit paari kindaid, 130 000 kitlit ja 105 000 paari kaitsepirille. Üks lennuk, kus osa kaubast peal on, maandub teisipäeval. Lisaks on sellel nädalal tulemas veel kaks suuremat partiid transpordilennukitega.

"See kõik puudutab seda keskset hanget, millega me tellisime kaupa Hiina tarnijalt. Veidi need lennukid viibisid, kuna logistika on keeruline ning rakendatud on erikontrollid, mis kulutavad protseduuridele aega," ütles Aab, lisades, et mai lõpuni on Eestil enamiku isikukaitsevahendite osas varu olemas.