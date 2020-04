Liikuvusanalüüs: mida ilusamad ilmad, seda vähem inimesed kodus püsivad

„Paistab, et mida soojemaks ja ilusamaks lähevad ilmad, seda rohkem tullakse ka kodudest välja. Märtsi lõpust ja aprilli algusest alates on liikuvusanalüüsi andmed langenud kokku kaks protsenti,“ sõnas firma telekomiteenuste valdkonna juht Mailiis Ploomann. „Seni kuni peetakse kinni sotsiaalsest distantseerumisest ja välditakse rahvarohkeid kohti, on väljas liiklemine igati mõistlik, kui enamik muust ajast veedetakse koduselt.“

Möödunud nädalal püsis pigem kodus 72 protsenti inimestest, mida on protsendi võrra vähem üle-eelmisest nädalast. Värskete andmete järgi püsivad täna kõige enam kodus jätkuvalt Hiiu maakonna inimesed ja võrreldes eelmiste andmetega on nende liikuvus jäänud stabiilseks. Kõige vähem ehk 67 protsenti püsisid kodudes jätkuvalt Võrumaa inimesed.

Protsent näitab inimeste hulka, kes on kodus rohkem kui 70% ajast. Sulgudes on 6.04-12.04.2020 koondandmed.

Kõikide eestlaste ühist pingutus saab visuaalselt ja faktipõhiselt jälgida Elisa kodulehelt. Nähtavad on senise analüüsi tulemused ja Elisa uuendab andmeid igapäevaselt kuni eriolukorra lõppemiseni. Unikaalne analüüs on loodud koostöös MindTitani andmeteadlastega ja allikana on kasutatud vaid Elisa võrgu andmeid, kuid võib eeldada, et kogu elanikkonna tervikpilt joonistuks välja üsna sarnasena.