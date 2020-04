Euroopa Komisjon kiitis heaks 75,5 miljoni euro suuruse riigiabi Eesti ettevõtetele

Konkurentsipoliitika eest vastutav juhtiv asepresident Margrethe Vestager sõnas: „Kaheksa Eesti abikava võimaldavad anda pandeemiast mõjutatud ettevõtetele otsetoetusi ja teha maksesoodustusi 75,5 miljoni euro ulatuses. Praegusel raskel ajal aitavad need pakkuda likviidsust ja toetada ettevõtete elujõulisust eri sektorites. Meie koostöö liikmesriikidega jätkub ja sellega tagatakse, et riiklikke toetusmeetmeid saab kooskõlas ELi eeskirjadega rakendada õigeaegselt, koordineeritult ja tõhusalt.“

Eesti toetusmeetmed

Eesti teatas komisjonile kaheksast ajutise raamistiku kohasest toetuskavast, mille hinnanguline kogueelarve on 75,5 miljonit eurot, et toetada koroonaviiruse puhangust mõjutatud ettevõtteid.

Kavade raames antakse riiklikku toetust järgmiselt:

i) 10 miljonit eurot otsetoetustena väikeettevõtetele, kes soovivad muuta oma tooteid, teenuseid, protsesse ja ärimudelit, et toetada nende elujõulisust;

ii) 14 miljonit eurot otsetoetustena ettevõtetele, kes investeerivad arenguprojektidesse, et toetada nende elujõulisust;

iv) 25 miljonit eurot otsetoetustena turismisektori ettevõtetele, et leevendada koroonaviirusest tulenevat kahju;

Komisjon leidis, et Eesti kavad on kooskõlas ajutises raamistikus sätestatud tingimustega. Eelkõige ei ületa toetus 800 000 eurot ettevõtte kohta ning see piirdub ajutise raamistiku kohaselt 100 000 euroga põllumajandustoodete esmatootmisega tegeleva ettevõtte kohta ja 120 000 euroga kalandus- ja vesiviljelussektoris tegutseva ettevõtte kohta.