Läti koroonasurmade arv tõusis 11-ni

Ühtekokku on Lätis tehtud 39 336 testi ja nakatumine on kinnitatud 761 juhul.

Viimase ööpeva jooksul võeti haiglasse viis koroonapatsienti. Kokku on haiglas 42 inimest, neist viie seisund on raske. Välja on kirjutatud 71 patsienti.