Ratas: väljumisstrateegia jõuab valitsusse uue nädala alguses

Ratas kinnitas, et ta on isiklikult kõige suurem toetaja selles osas, mis puudutab eriolukorra kiiret lõpetamist, ning hea oleks, kui seda saaks teha juba riigikogu kolmapäevase infotunni ajal. "Samas numbrid viiruse puhangu osas ei näita, et me saaksime eriolukorda lõpetada juba praegu," tõdes Ratas.

Valitsusjuht lisas, et neljapäeval arutab valitsus eriolukorra pikendamist ning tema ettepanek on, et seda tuleks teha, minimaalselt kaheks nädalaks.

Ratas märkis, et kriisimeeskond on jõudnud juba päris lähedale sellele hetkele, et edastada üldsusele, muuhulgas riigikogule ja erinevatele huvigruppidele kriisist väljumise strateegia, et see läbi arutada ja või lihtsalt teadmiseks võtta.