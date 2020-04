Tellijale

Võrumaal Piusal savikoda pidav Meelis Krigul (51) rüüpab sellise sissejuhatuse peale lonksu kohvi ja lausub: «Ilmselt loeksid meie kujuteldavad arheoloogid välja, et jube hea elu oli. Kogu see värvipalett, mida praegu kasutatakse, erinevad tehnoloogiad… Näiteks seesama Jaapani rakukeraamika, mis oli algselt lihtne ja robustne, on tänapäevase tehnoloogiaga saavutanud tohutu värvikirevuse. Ilmselt mõeldaksegi, et väga hea elu oli.»