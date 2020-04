Valitsus kinnitas 213 miljoni euro eraldamise tervishoiu erakorraliste kulude katmiseks

„Nii COVID-19 haigestunute ravi kui raviasutuste valmisoleku tõstmine võimalikuks suuremaks haiguspuhanguks on toonud tervishoiule täiendavaid erakorralisi kulusid,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. Emergency situation press conference, corona virus. Ministry of Social Affairs In the picture Minister of Social Affairs Tanel Kiik. FOTO:SANDER ILVEST/POSTIMEES

