Inimesed on hakanud aprillis rohkem liikuma

Märtsi viimasel esmaspäeval oli Tallinnas paigalpüsivate ja väheliikuvate mobiilide osatähtsus 48%, mis oli 23 protsendipunkti kõrgem kui enne eriolukorda. See tähendab, et pärast eriolukorra väljakuulutamist jäi senini paiksetele lisaks hinnanguliselt veel üle 90 000 Tallinna elaniku kohapealseks. Aprillis aga on hakatud selgelt rohkem liikuma. Esmaspäeval, 20. aprillil oli Tallinnas paiksete ja väheliikuvate mobiilide osatähtsus vähenenud juba seitse protsendipunkti võrreldes märtsi lõpuga, mis tähendab, et ligi 30 000 tallinlast on rohkem liikuma hakanud. See on madalaim näitaja kogu eriolukorra ajal.