Video ⟩ Ebaseaduslik piiriületus tõi noortele kriminaalmenetluse

Teisipäeva, 21. aprilli õhtul tuvastas politsei droonilennul lõunapiiri seirates seltskonna, kes ületas ebaseaduslikult piiri. Lõuna prefektuuri pressiesindaja Kerly Virk täpsustas, et seltskond sõitis Lätist naastes Valga linna.

„Noored olid plaaninud ilusa ilmaga rolleritega sõitma minna ning valinud teadlikult sihtpunktiks piiritaguse koha Lätis olgugi, et lõunapiir oli suletud ning samas olid ka hoiatavad infotahvlid. Oleme püüdnud mitmetel juhtudel piirduda selgitustöö ja hoiatusega, kui ebaseaduslik piiriületus on tingitud näiteks eksitusest. Teadlik reeglite eiramine seda aga ei ole, mistõttu uurib politsei selle piiriületuse tagamaid edasises menetluses“ kirjeldas piirivalvebüroo juht Meelis Saarepuu.

„Eriolukorra kehtestamise järel on meie siht lõunapiiril Eesti ja Läti vahel olnud tagada, et piiriületused oleks maksimaalselt kontrollitud ja üle piiri laieneda võiv viirusoht minimaalne. Seepärast võib piiri ületadagi üksnes selleks ette nähtud piiripunktide kaudu Valgas, Muratis, Lillis ja Iklas,“ põhjendas Saarepuu.

Ta lisas, et ebaseaduslike piiriületuste avastamiseks hoiavad lõunapiiril silma peal liikuvad maismaapatrullid, samuti teeb seirelende kopter ning kriitilisemaid piirkondi jälgitakse ka droonilennul. „Üksjagu vihjeid oleme saanud ka abivalmis piiriäärsetelt elanikelt, kes jagavad politseile vihjeid võimalike piiririkkujate kohta. Nende infokildudega käib samuti aktiivne töö ning selgitame täiendavaid üksikasju,“ sõnas piirivalvejuht.

Eriolukorra kehtestamise järel on Eesti-Läti maismaapiiril toimunud ebaseaduslike piiriületuste uurimiseks kokku alustatud 11 väärteomenetlust 14 piiririkkuja suhtes ning kaks kriminaalmenetlust nelja piiri rikkunud inimese suhtes. Lisaks on mitmeid infokilde võimalike ebaseaduslike piiriületuste kohta, kus asjaolude selgitamine käib ja menetluse alustamine on veel otsustamisel.