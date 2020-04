Kaitseliitlased patrullivad piiril hobustel

Kaitseliidu Võrumaa maleva Rõuge-Vastseliina üksikkompanii pealik seersant Anu Jõgeva annab teada, et patrulli ajaline pikkus on 12 tundi ja kilomeetreid ei oska praegu veel hinnata. „Usun, et neid ikka tuleb. Kõik oleneb piirilõigu läbitavusest, mis kohati tundub päris raske. Teadupärast pakub siinkandi maastik väljakutset.”

Kompaniipealik toonitas, et kõik need imelised ja tublid hobused on kompaniiliikmete omad. Kolm hobust kuuluvad kompanii värskele liikmele ja ratsasportlasele Joosep Tikule, kes kasvatab Vastseliina kandis ratsusid. Kaks sirelikarva suksut kuuluvad Roy Striderile. Strider on tuntud muusikamees ansamblist Vennaskond, kes peab Mustamõisa mahetalu ja on julgelt võtnud juhtida selle patrulli. Kahe iluduse omanikud on kompanii uued liikmed Karl ja Ellen.